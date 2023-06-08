Підрив Каховської ГЕС: шість країн ЄС відреагували на запит України та надіслали гуманітарну допомогу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 8904 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 13992 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 27744 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 29646 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 69004 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 55678 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54887 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117827 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182574 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 207183 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 42518 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24145 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22162 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 13356 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 48125 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 27710 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 49574 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 68973 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 207165 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 258275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9658 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9752 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23023 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27674 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43492 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підрив Каховської ГЕС: шість країн ЄС відреагували на запит України та надіслали гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 452471 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС шість країн-партнерів Європейського Союзу відреагували на запит України та надали гуманітарну допомогу. Про це на брифінгу повідомила директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: шість країн ЄС відреагували на запит України та надіслали гуманітарну допомогу

Цитата

“Станом на обід 6 червня ми передали перші прохання про допомогу європейському механізму цивільного захисту. Європейський механізм цивільного захисту об’єднує всі країни-члени ЄС, та країни-партнери, включаючи ті країни, які не входять до ЄС – це Норвегія та Швейцарія. Вже станом на сьогодні ми отримали першу допомогу: шість країн ЄС відреагували на наш запит. Був надісланий запит від ДСНС України. Також за ним послідував запит від МОЗ. На сьогодні Польща, Австрія, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Норвегія та Фінляндія надали гуманітарну допомогу”, – поінформувала Василенко.

Деталі

За словами представниці МЗС, Україна отримала від партнерів 20 тисяч сухпайків, надувні човни, генератори та насоси.

“Ми зараз знаходимося в активній комунікації з усіма нашими партнерами, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні для того, щоб отримати усі необхідні медикаменти вчасно”, – додала вона.

Також Україна активувала діалог із EADRCC (Кризовий Центр НАТО). Зокрема, у четвер відбудеться брифінг міністра закордонних справ, який поінформує країни-члени НАТО щодо того, що відбувається в Україні.

“Також ми будемо продовжувати з ними діалог для побудови механізмів допомоги саме у цій кризовій ситуації”, – підсумувала Василенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Україна закликала ООН та МКЧХ взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16