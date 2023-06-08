Підрив Каховської ГЕС: шість країн ЄС відреагували на запит України та надіслали гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС шість країн-партнерів Європейського Союзу відреагували на запит України та надали гуманітарну допомогу. Про це на брифінгу повідомила директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Олександра Василенко, передає УНН.
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“Станом на обід 6 червня ми передали перші прохання про допомогу європейському механізму цивільного захисту. Європейський механізм цивільного захисту об’єднує всі країни-члени ЄС, та країни-партнери, включаючи ті країни, які не входять до ЄС – це Норвегія та Швейцарія. Вже станом на сьогодні ми отримали першу допомогу: шість країн ЄС відреагували на наш запит. Був надісланий запит від ДСНС України. Також за ним послідував запит від МОЗ. На сьогодні Польща, Австрія, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Норвегія та Фінляндія надали гуманітарну допомогу”, – поінформувала Василенко.
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За словами представниці МЗС, Україна отримала від партнерів 20 тисяч сухпайків, надувні човни, генератори та насоси.
“Ми зараз знаходимося в активній комунікації з усіма нашими партнерами, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні для того, щоб отримати усі необхідні медикаменти вчасно”, – додала вона.
Також Україна активувала діалог із EADRCC (Кризовий Центр НАТО). Зокрема, у четвер відбудеться брифінг міністра закордонних справ, який поінформує країни-члени НАТО щодо того, що відбувається в Україні.
“Також ми будемо продовжувати з ними діалог для побудови механізмів допомоги саме у цій кризовій ситуації”, – підсумувала Василенко.
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