Подрыв Каховской ГЭС: шесть стран ЕС отреагировали на запрос Украины и прислали гуманитарную помощь

Цитата

“По состоянию на обед 6 июня мы передали первые просьбы о помощи европейскому механизму гражданской защиты. Европейский механизм гражданской защиты объединяет все страны-члены ЕС, и страны-партнеры, включая те страны, которые не входят в ЕС – это Норвегия и Швейцария. Уже на сегодня мы получили первую помощь: шесть стран ЕС отреагировали на наш запрос. Был направлен запрос от ГСЧС Украины. Также за ним последовал запрос от Минздрава. На сегодня Польша, Австрия, Чехия, Германия, Швейцария, Норвегия и Финляндия предоставили гуманитарную помощь”, – проинформировала Василенко.

Детали

По словам представительницы МИД, Украина получила от партнеров 20 тысяч сухпайков, надувные лодки, генераторы и насосы.

“Мы сейчас находимся в активной коммуникации со всеми нашими партнерами, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне для того, чтобы получить все необходимые медикаменты вовремя”, – добавила она.

Также Украина активировала диалог с EADRCC (Кризисный Центр НАТО). В частности, в четверг состоится брифинг министра иностранных дел, который проинформирует страны-члены НАТО о том, что происходит в Украине.

“Также мы будем продолжать с ними диалог для построения механизмов помощи именно в этой кризисной ситуации”, – подытожила Василенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: Украина призвала ООН и МККК взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины



