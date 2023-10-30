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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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москва отдала под контроль Татарстана несколько городов Луганщины - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 244812 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Россия передала временно оккупированные города Луганской области - Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – под полный контроль своего суб’екта - Республики Татарстан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

москва отдала под контроль Татарстана несколько городов Луганщины - Центр нацсопротивления

Цитата

"Делегация из Республики Татарстан во главе с ее премьером-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на ТОТ Луганской области. Особое внимание они уделили городу Лисичанск. А все потому, что кремль выделил агломерацию Северодонецк – Лисичанск - Рубежное под полный контроль своего суб’екта — Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" в регионе. Кроме того, местные оккупационные администрации выделяют для рабочих из Татарстана жилье, которое ранее было признано захватчиками “бесхозяйственным”.

По данным ЦНС, в течение октября около двухсот детей из Луганщины были вывезены в лагерь “Заречье” в Татарстане. Наряду с мероприятиями, направленными на изменение их национальной самоидентификации, также проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр).

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В центре нацсопротивления не исключают, что "в дальнейшем этих детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя".

Также Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе “Готов к труду и обороне” – осовремененной российской формой спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как "Юнармия" или молодежный актив путинской партии “Единая Россия”.

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