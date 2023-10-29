росіяни навчають у білорусі операторів БпЛА – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Білоруські партизани спостерігають прибуття додаткових російських інструкторів на територію країни для проведення навчань з оперування БпЛА. Основним їх завданням є підготовка операторів БпЛА Збройних Сил Республіки Білорусь. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Інструктори прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Там вже експлуатуються російські безпілотних авіаційних систем різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.
Цитата
«Не виключено, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців зс рб до лав свої армії», — йдеться у повідомленні.
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