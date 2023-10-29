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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обучают в Беларуси операторов БпЛА - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БпЛА. Основной их задачей является подготовка операторов БпЛА Вооруженных сил Республики Беларусь. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

россияне обучают в Беларуси операторов БпЛА - ЦНС

Детали

Инструкторы прибывают в 927-й центр подготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Там уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S350.

Цитата

«Не исключено, что впоследствии россияне будут осуществлять вербовку военнослужащих вс рб в ряды свои армии», — говорится в сообщении.

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