россияне обучают в Беларуси операторов БпЛА - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БпЛА. Основной их задачей является подготовка операторов БпЛА Вооруженных сил Республики Беларусь. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Инструкторы прибывают в 927-й центр подготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Там уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S350.
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«Не исключено, что впоследствии россияне будут осуществлять вербовку военнослужащих вс рб в ряды свои армии», — говорится в сообщении.
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