москва віддала під контроль Татарстану кілька міст Луганщини - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росія передала тимчасово окуповані міста Луганщини - Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне – під повний контроль свого суб’єкта - Республіки Татарстан. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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"Делегація з Республіки Татарстан на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на ТОТ Луганської області. Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк – Лисичанськ - Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта — Республіки Татарстан", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" у регіоні. Крім того, місцеві окупаційні адміністрації виділяють для робітників із Татарстану житло, яке раніше було визнане загарбниками “безгосподарним”.
За даними ЦНС, протягом жовтня близько двохсот дітей з Луганщини були вивезені до табору “Заречье” в Татарстані. Разом із заходами, спрямованими на зміну їх національної самоідентифікації, також проводились фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор).
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У Центрі нацспротиву не виключають, що "надалі цих дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою".
Також Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою “Готов к труду и обороне” – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як "Юнармия" чи молодіжний актив путінської партії “Единая Россия”.