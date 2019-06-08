Москва должна освободить политических заключенных - заявление комиссии в Нормандии о мире между Украиной и Россией

КИЕВ. 8 июня. УНН. Участники третьего семинара комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским союзом", который проходил в Нормандии в последние дни, распространили заявление с требованием немедленного прекращения Россией войны против Украины и освобождения всех политических заключенных. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.