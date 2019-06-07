У Міжнародному суді ООН підбили підсумки слухань "Україна проти Росії"

КИЇВ. 7 червня. УНН. Міжнародний суд ООН розпочав розгляд щодо заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в поширеній Міжнародним судом ООН заяві для преси, яке УНН має в розпорядженні.