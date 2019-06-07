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У Міжнародному суді ООН підбили підсумки слухань "Україна проти Росії"

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Міжнародний суд ООН розпочав розгляд щодо заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в поширеній Міжнародним судом ООН заяві для преси, яке УНН має в розпорядженні.

"Публічні слухання по попереднім запереченням, висунутим Російською Федерацією у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) були завершені сьогодні. Суд тепер приступить до розгляду", - йдеться в заяві.

У документі зазначено, що рішення Суду по попереднім запереченням буде винесено на відкрите засідання, дата якого буде оголошена в належний час.

У суді також повідомили, що наприкінці слухань агенти обох сторін представили суду свої вимоги.

Так, Російська Федерація просить суд оголосити, що той не має юрисдикції щодо позовів, висунутих проти Російської Федерації Україною заявою від 16 січня 2017 року і/або що вимоги України є неприйнятними.

Україна в свою чергу просить суд відхилити попередні заперечення, представлені Російською Федерацією від 12 вересня 2018 року. Крім того, Україна просить визнати і оголосити, що суд має юрисдикцію для розгляду претензій в заявці, поданій Україною від 16 січня 2017 року, і що ці претензії є прийнятними, а також приступити до розгляду цих претензій по суті.

В якості альтернативи українська сторона просить винести рішення і заявити відповідно до положень Регламенту суду про те, що заперечення, представлені Російською Федерацією, не носять виключно попередній характер.

Нагадаємо, раніше в МЗС України підвели підсумки сьогоднішніх слухань у суді ООН.

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