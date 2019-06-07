В МИД подвели итоги сегодняшних слушаний в суде ООН

"Мы два часа рассказывали, чем именно манипулирует Россия. Мы рассказывали, как они некорректно рассказывают об обстрелах, которые происходили в Мариуполе, что стреляли именно по жилому району, по людям, по гражданским - чтобы их запугать. Мы так же рассказываем о Boeing, что Boeing поставляли, понимая, что целью может быть гражданский самолет, и Россия должна нести ответственность за все эти действия. Кроме того, мы рассказывали, что их отношения к крымским татарам, к украинцам, является не просто расовой дискриминацией, а они уничтожают крымских татар и украинцев в Крыму. Также мы рассказывали все юридические нюансы, связанные с некорректной трактовкой Россией правовых позиций, которые они изложили в понедельник и вчера", - рассказала Зеркаль.

По ее словам, Россия не хочет нести ответственность за любые противоправные действия, которые она совершает, но Украина не хочет дать РФ возможность ее избежать.

Заместитель министра также прогнозирует, что первые выводы суда по результатам этих слушаний появятся до конца текущего года.

"Мы также обратили внимание суда, что Россия не выполняет предыдущие решения, касающиеся и восстановления деятельности Меджлиса, и соблюдения договоренностей в рамках минского процесса", - добавил посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации Украины Всеволод Ченцов.

Как сообщал УНН, Зеркаль на слушаниях в Международном Суде ООН представила окончательное ходатайство Украины.