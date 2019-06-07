У МЗС підбили підсумки сьогоднішніх слухань в суді ООН

"Ми дві години розповідали, чим саме маніпулює Росія. Ми розповідали, як саме вони некоректно розповідають про обстріли, що відбувались у Маріуполі, що стріляли саме по житловому району, по людях, по цивільних – щоб їх залякати. Ми так само розповідаємо про Boeing, що Boeing поставляли, розуміючи, що ціллю може бути цивільний літак, і що Росія має нести відповідальність за всі ці дії. Крім того, ми розповідали, що їх ставлення до кримських татар, до українців, являється не просто расовою дискримінацією, а що вони знищують кримських татар і українців в Криму. Також ми розповідали всі юридичні нюанси, пов’язані з некоректною трактовкою Росією правових позицій, які вони викладали в понеділок і вчора", - розповіла Зеркаль.

З її слів, Росія не хоче нести відповідальність через будь-які протиправні дії, які вона вчиняє, але Україна не хоче дати РФ можливості її уникнути.

Заступниця міністра також прогнозує, що перші висновки суду за результатами цих слухань з’являться до кінця поточного року.

"Ми також звернули увагу суду, що Росія не виконує попередні рішення, що стосуються і відновлення діяльності Меджлісу, і дотримання домовленостей в рамках мінського процесу", - додав посол України в Нідерландах, заступник глави делегації України Всеволод Ченцов.

Як повідомляв УНН, Зеркаль на слуханнях у Міжнародному Суді ООН представила остаточні клопотання України.