У МЗС підбили підсумки сьогоднішніх слухань в суді ООН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ дві години розповідала, як саме Росія маніпулює фактами, надаючи свої аргументи. Про це сказала журналістам після завершення сьогоднішніх слухань агент України, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.

"Ми дві години розповідали, чим саме маніпулює Росія. Ми розповідали, як саме вони некоректно розповідають про обстріли, що відбувались у Маріуполі, що стріляли саме по житловому району, по людях, по цивільних – щоб їх залякати. Ми так само розповідаємо про Boeing, що Boeing поставляли, розуміючи, що ціллю може бути цивільний літак, і що Росія має нести відповідальність за всі ці дії. Крім того, ми розповідали, що їх ставлення до кримських татар, до українців, являється не просто расовою дискримінацією, а що вони знищують кримських татар і українців в Криму. Також ми розповідали всі юридичні нюанси, пов’язані з некоректною трактовкою Росією правових позицій, які вони викладали в понеділок і вчора", - розповіла Зеркаль.

З її слів, Росія не хоче нести відповідальність через будь-які протиправні дії, які вона вчиняє, але Україна не хоче дати РФ можливості її уникнути.

Заступниця міністра також прогнозує, що перші висновки суду за результатами цих слухань з’являться до кінця поточного року.

"Ми також звернули увагу суду, що Росія не виконує попередні рішення, що стосуються і відновлення діяльності Меджлісу, і дотримання домовленостей в рамках мінського процесу", - додав посол України в Нідерландах, заступник глави делегації України Всеволод Ченцов.

Як повідомляв УНН, Зеркаль на слуханнях у Міжнародному Суді ООН представила остаточні клопотання України.

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