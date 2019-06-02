Путіна немає серед запрошених на святкування річниці висадки союзників у Нормандії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президента РФ Володимир Путін немає серед запрошених на святкування 75- річчя висадки союзників у Нормандії, яка відбудеться 6 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду Великої Британії.
Зазначено, що на урочисті заходи запрошені делегації країн, які брали участь в операції Overlord та D-Day разом з Великобританією. Так, запрошені делегації США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Люксембургу, Греції, Словаччини та Чехії.
Зазначимо, 6 червня під Франції пройдуть урочисті заходи на честь 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії, на які запрошені ряд світових лідерів, включно з президентом США Дональда Трампа.
Довідка. Нормандська операція, або Операція "Оверлорд" – стратегічна операція військ Антигітлерівської коаліції з метою вторгнення на окуповану німецькими військами територію північно-західної Франції під час Другої світової війни.
Нагадаємо, раніше прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін поки не отримував запрошення на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.
Як повідомляв УНН, за даними CNN, Трамп з дружиною візьмуть участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці висадки військ в Нормандії в Портсмуті, місті на південному узбережжі Англії, де розташована одна з головних баз британського ВМФ, і який є важливим місцем висадки під час операції за часів Другої світової війни.