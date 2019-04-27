Путін поки не отримував запрошення на святкування річниці висадки в Нормандії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін поки не отримував запрошення на святкування річниці висадки союзників у Нормандії, повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ні, поки немає", - сказав він.
6 червня під Франції пройдуть урочисті заходи на честь 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії, на які запрошені ряд світових лідерів, включно з президентом США Дональда Трампа.
Нагадаємо, за даними CNN, Трамп з дружиною візьмуть участь у церемонії, присвяченій 75-й річниці висадки військ в Нормандії в Портсмуті, місті на південному узбережжі Англії, де розташована одна з головних баз британського ВМФ, і який є важливим місцем висадки під час операції за часів Другої світової війни.
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Звідти вони поїдуть до Нормандії у Франції на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, щоб продовжити відзначати висадку військ в Нормандії. Окремо Трамп і Макрон також проведуть двосторонню зустріч.