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Москва має звільнити політичних в’язнів – заява комісії у Нормандії щодо миру між Україною та Росією

Москва має звільнити політичних в’язнів – заява комісії у Нормандії щодо миру між Україною та Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Учасники третього семінару комісії “Правда, справедливість і примирення між Росією та Україною, спільно з Європейським союзом”, що проходив у Нормандії останніми днями, поширили заяву з вимогою негайного припинення Росією війни проти України та звільнення усіх політичних в’язнів. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

“Учасники семінару визнають, що повага до норм міжнародного права, які ґрунтуються на загальних цінностях правосуддя та захисту прав людини, вимагає негайного припинення війни Російської Федерації в Україні”, — мовиться у спільній заяві учасників тристороннього діалогу для пошуку миру між Росією та Україною.

Також учасники діалогу, представники громадянського суспільства від Росії, України та країн Європейського союзу, рекомендували не повертати Росії права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи, “доки вона продовжуватиме грубо порушувати норми міжнародного права, включаючи Європейську конвенцію з прав людини”. Вони підтримали пропозицію міжнародної громадської організації Open dialogue Foundation щодо прийняття глобального “закону Магнітського” проти порушників прав людини.

Учасники семінару застерегли, що потурання режиму агресора не дали позитивних результатів“, а Росія, паралельно з гібридною війною проти України, “намагається підірвати європейську концепцію права”.

Підсумковий документ, адресований громадянському суспільству України, Росії та європейських країн з боку Росії підписали, зокрема, історик, член Асоціації “Меморіал” Микита Петров, Ігор Ейдман, російський соціолог з Німеччини, двоюрідний брат убитого політика Бориса Нємцова, журналістка Людмила Телень, авторка фільму “Путін і мафія”, Анастасія Кириленко, російська журналістка, яка нині проживає в Парижі, російська правозахисниця Надія Кутепова, яка отримала політичний притулок у Франції.

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З боку України — експерт з питань громадських медіа Євген Глібовицький, філософ і видавець Костянтин Сігов, протоієрей ПЦУ, отець Георгій Коваленко.

Від Європейського союзу — історик, співдиректор департаменту “Політика і релігії” Коледжу Бернардинців; засновник Львівського інституту екуменічних наук, керівник місії Антуан Аржаковський, представниця Open Dialogue Foundation Паола Гаффуріні, французькі політологи Ніколя Тензер та Сесіль Вессьє, письменники і журналісти — Галя Акерман з Франції та Борис Райтшустер з Німеччини, економіст Жульєн Веркей.

Третій семінар комісії “Правда, справедливість і примирення між Росією та Україною, спільно з Європейським союзом” відбувся з 2 до 5 червня в місті Кан в рамках Нормандського форуму для миру. Він зібрав дослідників та представників громадянського суспільства з України, Росії та Європейського союзу. Семінар був присвячений питанням верховенства права та ролі ЄС в Росії та Україні.

Як повідомляв УНН, у Міжнародному суді ООН підбили підсумки слухань “Україна проти Росії”.

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