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У ворожих дронах-камікадзе виявлено понад 8750 іноземних компонентів: Зеленський про сотню "шахедів" рф

Київ • УНН

 • 47513 перегляди

В 103 іранських дронах "Шахед", якими РФ атакувала Україну 5 січня, знайдено 8755 іноземних деталей. Протягом тижня Росія використала понад 630 дронів та близько 790 інших боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 103 шахедах, якими 5 січня була атакована Україна з боку рф, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу.

- зазначив президент України. 

Нагадаємо

У грудні сили оборони України уразили понад 54 тисячі цілей противника, з яких 49% - дронами-камікадзе. Найкращі результати показали підрозділи 46-ї, 57-ї, 28-ї, 35-ї бригад та 3-ї штурмової бригади.

Зеленський відреагував на масовану атаку БПЛА: "росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні"01.01.25, 11:41 • 26477 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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