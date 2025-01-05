У ворожих дронах-камікадзе виявлено понад 8750 іноземних компонентів: Зеленський про сотню "шахедів" рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 103 шахедах, якими 5 січня була атакована Україна з боку рф, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. - зазначив президент України.

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У грудні сили оборони України уразили понад 54 тисячі цілей противника, з яких 49% - дронами-камікадзе. Найкращі результати показали підрозділи 46-ї, 57-ї, 28-ї, 35-ї бригад та 3-ї штурмової бригади.

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