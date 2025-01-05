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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во вражеских дронах-камикадзе обнаружено более 8750 иностранных компонентов: Зеленский о сотне «шахедов» рф

Во вражеских дронах-камикадзе обнаружено более 8750 иностранных компонентов: Зеленский о сотне «шахедов» рф

Киев  •  УНН

 • 4877 просмотра

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В 103 иранских дронах «Шахед», которыми РФ атаковала Украину 5 января, найдено 8755 иностранных деталей. В течение недели Россия использовала более 630 дронов и около 790 других боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 103 шахедах, которыми 5 января была атакована Украина со стороны рф, обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.

В течение этой ночи Украину атаковали 103 «шахеды», в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства. Всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира.

- отметил президент Украины. 

Напомним,

В декабре силы обороны Украины поразили более 54 тысяч целей противника, из которых 49% - дронами-камикадзе. Лучшие результаты показали подразделения 46-й, 57-й, 28-й, 35-й бригад и 3-й штурмовой бригады.

Зеленский отреагировал на массированную атаку БПЛА: "россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине"1 янв. 2025, 09:41 • 25519 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
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