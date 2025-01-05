Во вражеских дронах-камикадзе обнаружено более 8750 иностранных компонентов: Зеленский о сотне «шахедов» рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 103 шахедах, которыми 5 января была атакована Украина со стороны рф, обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины в соцсети.

В течение этой ночи Украину атаковали 103 «шахеды», в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства. Всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира. - отметил президент Украины.

Напомним,

В декабре силы обороны Украины поразили более 54 тысяч целей противника, из которых 49% - дронами-камикадзе. Лучшие результаты показали подразделения 46-й, 57-й, 28-й, 35-й бригад и 3-й штурмовой бригады.

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