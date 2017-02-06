Московский суд оставил под арестом имущество липецкой фабрики Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Мосгорсуд оставил под арестом до 13 марта имущество кондитерской фабрики Roshen в Липецкой области по делу о неправомерном возмещении из бюджета России налога на добавленную стоимость, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Постановление Басманного суда от 9 декабря оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.
Срок предварительного следствия по делу также продлили до 13 марта.
Как пишет издание, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв.м.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закрытие кондитерской фабрики Roshen в Липецке не имеет политических причин.
Как сообщал УНН, 20 января корпорация Roshen заявила о принятии решения остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России, которое должно произойти в апреле 2017 года.
В корпорации отметили, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела, "сделал продажу фабрики невозможной".