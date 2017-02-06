Московський суд залишив під арештом майно липецької фабрики Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Мосміськсуд залишив під арештом до 13 березня майно кондитерської фабрики Roshen в Липецькій області у справі про неправомірне відшкодування з бюджету Росії податку на додану вартість, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Постанова Басманного суду від 9 грудня залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення”, — оголосив рішення суддя.
Термін попередньо слідства у справі також продовжено до 13 березня.
Як пише видання, арешт накладено на 14 об’єктів нерухомості, в тому числі на склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу і сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м.
Раніше спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що закриття кондитерської фабрики Roshen в Липецьку не має політичних причин.
Як повідомляв УНН, 20 січня корпорація Roshen заявила про ухвалення рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики у Росії, що має відбутися у квітні 2017 року.
У корпорації зауважили, що арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений СК РФ в рамках порушеної кримінальної справи, “зробив продаж фабрики неможливим”.