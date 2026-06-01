Московский "спартак" может профинансировать Украину, оформив трансфер игрока чешского "Слована"

Московский "спартак" проявляет интерес к игроку сборной Уганды и "Слована Либерец" (Чехия) Азизу Кайондо. Владелец клуба заявил, что готов рассмотреть трансфер игрока, а вырученные средства передать посольству Украины, передает УНН.

Как сообщил редактор издания Denik Sport Михал Квасница: "спартак" проявляет конкретный интерес к Азизу Кайондо".

Угандийский защитник находится в Чехии два с половиной года, в первой лиге записал на свой счет в 52 матчах 1 гол и 4 ассиста. Россияне хотят подписать его на постоянной основе, но договоренность со "Слованом" пока не достигнута

Интерес к игроку подтвердил владелец клуба Ондржей Кания.

Подтверждаю информацию газеты Denik Sport о том, что три недели назад через одно из международных агентств к нам поступила информация об интересе со стороны россии к одному из наших игроков. Это не первый раз за последние два года, когда такое случилось. Игроков в россию продают клубы со всей Европы. Я бы приветствовал такой трансфер, так как весь доход от такой продажи я бы передал украинскому посольству. Моя образовательная группа Consilium с начала войны предоставила стипендии на десятки миллионов крон сотням украинских студентов, которые выехали в Чехию и Хорватию из-за войны