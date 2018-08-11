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Москалькова заявила СМИ РФ, что суд касательно задержанного танкера пройдет в понедельник

Киев • УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Моряки задержанного в Херсоне российского танкера “Механик Погодин” не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений. Об этом в субботу после разговора с украинской коллегой сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает УНН.

Москалькова заявила СМИ РФ, что суд касательно задержанного танкера пройдет в понедельник

“У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной рады Украины (по правам человека). По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты”, — сказала она.

“К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник”, — заявила Москалькова. По ее информации, с российским консулом моряки не встречались. В случае возникновения вопросов или проблем, они смогут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену, сказала она, подчеркнув, что ситуацию с соблюдением прав членов экипажа — граждан России — держит на постоянном контроле.

Как сообщал УНН, команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали .

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