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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Москалькова заявила ЗМІ РФ, що суд стосовно затриманого танкера відбудеться у понеділок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Моряки затриманого в Херсоні російського танкера “Механік Погодін” не покидали судно, а влада України поки не висувала проти них адміністративних або кримінальних звинувачень. Про це в суботу після розмови з українською колегою повідомила ТАРС уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, передає УНН.

Москалькова заявила ЗМІ РФ, що суд стосовно затриманого танкера відбудеться у понеділок

“У мене відбулася повторна телефонна розмова з уповноваженим Верховної ради України (з прав людини). На моє прохання Людмила Денисова з’ясувала, що на борту танкера перебувають 12 російських моряків, які не сходили на берег. У них є продукти, вода і медикаменти”, — сказала вона.

“До моряків поки немає ні адміністративних, ні кримінальних претензій. Суд з приводу арешту танкера і майна, що знаходиться на ньому, пройде в понеділок”, — заявила Москалькова. За її інформацією, з російським консулом моряки не зустрічалися. У разі виникнення питань або проблем, вони зможуть звернутися до російського або українського омбудсмена, сказала вона, підкресливши, що ситуацію з дотриманням прав членів екіпажу — громадян Росії — тримає на постійному контролі.

Як повідомляв УНН, команду російського судна Mekhanik Pogodin не затримували.

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