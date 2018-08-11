Москалькова заявила ЗМІ РФ, що суд стосовно затриманого танкера відбудеться у понеділок

“У мене відбулася повторна телефонна розмова з уповноваженим Верховної ради України (з прав людини). На моє прохання Людмила Денисова з’ясувала, що на борту танкера перебувають 12 російських моряків, які не сходили на берег. У них є продукти, вода і медикаменти”, — сказала вона.

“До моряків поки немає ні адміністративних, ні кримінальних претензій. Суд з приводу арешту танкера і майна, що знаходиться на ньому, пройде в понеділок”, — заявила Москалькова. За її інформацією, з російським консулом моряки не зустрічалися. У разі виникнення питань або проблем, вони зможуть звернутися до російського або українського омбудсмена, сказала вона, підкресливши, що ситуацію з дотриманням прав членів екіпажу — громадян Росії — тримає на постійному контролі.

Як повідомляв УНН, команду російського судна Mekhanik Pogodin не затримували.