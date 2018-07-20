Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым: о чем говорили

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - сообщила Москалькова.

По словам Москальковой, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - добавила Москалькова.

Напомним, ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что режиссер выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.