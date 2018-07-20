Москалькова провела відеоконференцію із Сенцовим: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з українським політв'язнем в РФ Олегом Сенцовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на її Instagram.
"Розмовляла з Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції. Майже півгодини говорили про стан його здоров'я, про те, як він спілкується з рідними і сім'єю", - повідомила Москалькова.
За словами Москалькової, Сенцов розповів їй, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою. Також режисер багато читає.
"Прошу засоби масової інформації якомога делікатніше ставитися до висвітлення теми здоров'я Олега Сенцова. Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби", - додала Москалькова.
Нагадаємо, раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомляв, що режисер виглядає гірше, тиждень тому у нього була друга криза, стан його здоров'я погіршується.
Розмовляла з Олегом Сенцової в режимі відеоконференції. Майже півгодини говорили про стан його здоров'я, про те, як він спілкується з рідними і сім'єю. Олег розповів, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою, багато читає, зазначив, що в колонії хороша бібліотека. Прошу засоби масової інформації якомога делікатніше ставитися до висвітлення теми здоров'я Олега Сенцова. Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби.