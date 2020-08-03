Москаль посоветовал Суркису заниматься футболом и держать при себе советы о "переговорах с наемниками"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39984 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134569 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110997 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131956 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102609 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104454 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102076 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Москаль посоветовал Суркису заниматься футболом и держать при себе советы о "переговорах с наемниками"

Москаль посоветовал Суркису заниматься футболом и держать при себе советы о "переговорах с наемниками"

Киев  •  УНН

 • 10275 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В одном из своих интервью президент ФК "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу конфликта на Донбассе. Для завершения войны он посоветовал садиться за стол переговоров с россиянами и наемниками. На слова Сукриса отреагировал бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.

Так, политик убежден, что с террористами договариваться нельзя. И вообще, посоветовал Суркису "заниматься футболом".

"Господин Игорь должен заниматься футболом, а не окончанием войны. Я таких вариантов, которые он предлагает, не вижу, и в дальнейшем также. Как садиться за стол переговоров, когда и с кем, если Россия говорит, что их здесь нет, то с кем мы сядем, если их здесь нет? Она не признает себя участником вооруженного конфликта.

Думаю, что - это "пробные камни" летят из Москвы - (проверяют) как на такие предложения будет реагировать официальный Киев. Я, работая там и хорошо зная ситуацию, считаю, что если садиться за стол переговоров, то пусть РФ сначала признает, что она является участником вооруженного конфликта. Давайте мы с Бразилией сядем с Аргентиной, с Парагваем. Они говорят "нас здесь нет", это дословные слова Путина. Так о чем говорить?

А садиться за стол переговоров с террористами - ну, мы уже сели с луцким и имеем сегодня еще одного в центре Киева, и полтавский террорист был. С террористами никогда за стол переговоров не садятся, их уничтожают, это - международная практика. Международные неписаные правила", - отметил Москаль.

Как писал УНН, Григория Суркиса (старшего брата Игоря) фанаты ФК "Динамо" обвинили в попытке уничтожить ультрас как "последний дееспособный символ Майдана".

Украинские Национальные Новости

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