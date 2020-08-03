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Москаль порадив Суркісу займатися футболом і тримати при собі поради про “переговори з найманцями"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В одному зі своїх інтерв'ю президент ФК “Динамо” Ігор Суркіс висловився стосовно конфлікту на Донбасі. Задля завершення війни він порадив сідати за стіл переговорів із росіянами та найманцями. На слова Сукріса відреагував колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

Так, політик переконаний, що з терористами домовлятися не можна. І взагалі, порадив Суркісу “займатися футболом”.

“Пан Ігор мав би займатися футболом, а не закінченням війни. Я таких варіантів, які він пропонує, не бачу, і в подальшому також. Як сідати за стіл переговорів коли і з ким, якщо Росія каже що їх тут немає, то з ким ми сядемо, як їх тут немає? Вона ж не визнає себе учасником збройного конфлікту.

Думаю що - це “пробні камені” летять з Москви - (перевіряють) як на такі пропозиції буде реагувати офіційний Київ. Я, працюючи там і добре знаючи ситуацію, вважаю, що якщо сідати за стіл переговорів, то хай РФ спочатку визнає, що вона є учасником збройного конфлікту. Давайте ми з Бразилією сядемо, з Аргентиною, з Парагваєм. Вони ж кажуть "нас здесь нет", це дослівні слова Путіна. То про що говорити?

А сідати за стіл переговорів з терористами - ну, ми вже сіли із луцьким і маємо сьогодні ще одного у центрі Києва, і полтавського терориста мали. З терористами ніколи за стіл переговорів не сідають, їх знищують, це - міжнародна практика. Міжнародні неписані правила”, - зазначив Москаль.

Як писав УНН, Григорія Суркіса (старшого брата Ігоря) фанати ФК “Динамо” звинуватили у спробі знищити ультрас як "останній дієздатний символ Майдану". 

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