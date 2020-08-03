Москаль порадив Суркісу займатися футболом і тримати при собі поради про “переговори з найманцями"

Так, політик переконаний, що з терористами домовлятися не можна. І взагалі, порадив Суркісу “займатися футболом”.

“Пан Ігор мав би займатися футболом, а не закінченням війни. Я таких варіантів, які він пропонує, не бачу, і в подальшому також. Як сідати за стіл переговорів коли і з ким, якщо Росія каже що їх тут немає, то з ким ми сядемо, як їх тут немає? Вона ж не визнає себе учасником збройного конфлікту.

Думаю що - це “пробні камені” летять з Москви - (перевіряють) як на такі пропозиції буде реагувати офіційний Київ. Я, працюючи там і добре знаючи ситуацію, вважаю, що якщо сідати за стіл переговорів, то хай РФ спочатку визнає, що вона є учасником збройного конфлікту. Давайте ми з Бразилією сядемо, з Аргентиною, з Парагваєм. Вони ж кажуть "нас здесь нет", це дослівні слова Путіна. То про що говорити?

А сідати за стіл переговорів з терористами - ну, ми вже сіли із луцьким і маємо сьогодні ще одного у центрі Києва, і полтавського терориста мали. З терористами ніколи за стіл переговорів не сідають, їх знищують, це - міжнародна практика. Міжнародні неписані правила”, - зазначив Москаль.

Як писав УНН, Григорія Суркіса (старшого брата Ігоря) фанати ФК “Динамо” звинуватили у спробі знищити ультрас як "останній дієздатний символ Майдану".