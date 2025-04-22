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Мошенники рассылают фейковые письма от имени "Ощадбанка" - ЦПД

Киев • УНН

 • 2820 просмотра

Злоумышленники массово рассылают электронные письма якобы от "Ощадбанка" с требованием подтверждения личности. Они угрожают блокировкой счета, чтобы завладеть данными пользователей.

Мошенники рассылают фейковые письма от имени "Ощадбанка" - ЦПД

Под видом "Ощадбанка" злоумышленники массово рассылают фейковые электронные письма с требованием подтвердить личность. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Мошенники массово рассылают фейковые письма от имени "Ощадбанка

- говорится в сообщении.

По информации, сообщения поступают с адреса [email protected]. com, и злоумышленники требуют подтвердить личность и угрожают блокировкой счета.

Чтобы избежать этого, пользователям предлагают перейти по мошеннической ссылке.

Как пояснил председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов, команда банка не присылает подобных сообщений, о чем свидетельствует адрес, с которого приходят мошеннические сообщения. 

Цель злоумышленников - завладеть вашими конфиденциальными данными с целью их дальнейшего использования в преступных целях

- отмечают в ЦПД.

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