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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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Шахраї розсилають фейкові листи від імені "Ощадбанку" - ЦПД

Київ • УНН

 • 3642 перегляди

Зловмисники масово розсилають електронні листи нібито від "Ощадбанку" з вимогою підтвердження особи. Вони погрожують блокуванням рахунку, щоб заволодіти даними користувачів.

Шахраї розсилають фейкові листи від імені "Ощадбанку" - ЦПД

Під виглядом "Ощадбанку" зловмисники масово розсилають фейкові електронні листи з вимогою підтвердити особу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram, пише УНН.

Деталі 

Шахраї масово розсилають фейкові листи від імені "Ощадбанку

- йдеться в дописі.

За інформацією, повідомлення надходять з адреси [email protected]. com, і зловмисники вимагають підтвердити особу та погрожують блокуванням рахунку.

Щоб уникнути цього, користувачам пропонують перейти за шахрайським посиланням.

Як пояснив голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов, команда банку не надсилає подібних повідомлень, про що свідчить адреса, з якої приходять шахрайські повідомлення. 

Мета зловмисників — заволодіти вашими конфіденційними даними з метою їх подальшого використання у злочинних цілях

- зазначають в ЦПД.

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