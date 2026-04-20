Мошенники рассылают фейковые письма от Буданова, информация о кибермошенничестве передана правоохранителям - ОП
Киев • УНН
Злоумышленники просят медийной поддержки через поддельные письма с почты proton.me. Офис Президента передал данные о кибермошенничестве правоохранительным органам.
Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, информацию о кибермошенничестве передали правоохранителям, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщили в ОП, недавно фейковое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса Президента "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину.
Письмо поступило не с официального адреса, а с ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: [email protected]. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову. Вся информация о кибермошенничестве уже передана в соответствующие правоохранительные органы
В Офисе Президента призвали всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресатам.
