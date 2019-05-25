Морской трибунал признал право рассмотреть дело Украины и РФ по морякам

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 14867 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38118 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57440 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73015 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119310 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137180 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144522 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130154 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Морской трибунал признал право рассмотреть дело Украины и РФ по морякам

Морской трибунал признал право рассмотреть дело Украины и РФ по морякам

Киев  •  УНН

 • 16989 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, пришел к выводу о наличии у себя полномочий для принятия решения по этому делу. Об этом объявил председатель трибунала, передает УНН.

"Суд пришел к выводу, что суд по приложению 7 к Конвенции имеет соответствующие полномочия для принятия решения по этому делу", - сказал он.

На заседании присутствует заместитель главы МИД Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны, которых она представила во время предоставления ей слова. Представителей российской стороны нет.

Президент Международного трибунала должен зачитать приказ суда по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

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