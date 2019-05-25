Трибунал почав засідання для оголошення рішення у справі українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У німецькому місті Гамбург почалося засідання Міжнародного трибуналу з морського права, на якому планують оголосити рішення у справі українських моряків, повідомляє УНН.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова. Представників російської сторони немає.
Президент Міжнародного трибуналу має зачитати наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.
Як повідомляв УНН, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.
Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.