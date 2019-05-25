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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 121473 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111190 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130180 просмотра

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Трибунал начал заседание для объявления решения по делу украинских моряков

Трибунал начал заседание для объявления решения по делу украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 16746 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В немецком городе Гамбург началось заседание Международного трибунала по морскому праву, на котором планируют объявить решение по делу украинских моряков, сообщает УНН.

На заседании присутствует заместитель главы МИД Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны, которых она представила во время предоставления ей слова. Представителей российской стороны нет.

Президент Международного трибунала должен зачитать приказ суда по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

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