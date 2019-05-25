Морський трибунал визнав право розглянути справу України та РФ про моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург, який розглядає справу українських моряків, дійшов висновку про наявність у себе повноваження для ухвалення рішення у цій справі. Про це оголосив голова трибуналу, передає УНН.
"Трибунал дійшов висновку, що трибунал за додатком 7 до Конвенції має відповідні повноваження для прийняття рішення у цій справі", - сказав він.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова. Представників російської сторони немає.
Президент Міжнародного трибуналу має зачитати наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.