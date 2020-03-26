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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65810 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77749 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91052 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88856 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104587 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88286 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103007 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131001 просмотра

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Актуальное
Морская охрана зафиксировала незаконную деятельность РФ в морской экономической зоне Украины

Морская охрана зафиксировала незаконную деятельность РФ в морской экономической зоне Украины

Киев  •  УНН

 • 20269 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Во время планового патрулирования тактической группой кораблей Морской охраны Госпогранслужбы обследовано районы газоконденсатных месторождений, в которых обнаружены оккупационные судна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В Одесском месторождении выявлено и распознано самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованная оккупационными властями аннексированного Крыма в "Крым-1", и СПБУ "Таврида". На обоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора. По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, патрулировавший рядом", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в этом районе "охрану экономической деятельности Российской Федерации" и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

Отмечается, что Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ.

Указано, что материалы, собранные Морохраной Госпогранслужбы в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.

Напомним, что Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины.

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