Морская охрана зафиксировала незаконную деятельность РФ в морской экономической зоне Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во время планового патрулирования тактической группой кораблей Морской охраны Госпогранслужбы обследовано районы газоконденсатных месторождений, в которых обнаружены оккупационные судна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В Одесском месторождении выявлено и распознано самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованная оккупационными властями аннексированного Крыма в "Крым-1", и СПБУ "Таврида". На обоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора. По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер ЧФ РФ, патрулировавший рядом", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что на запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в этом районе "охрану экономической деятельности Российской Федерации" и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.
Отмечается, что Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ.
Указано, что материалы, собранные Морохраной Госпогранслужбы в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.
Напомним, что Зеленский одобрил ратификацию договора с Францией по морской безопасности Украины.