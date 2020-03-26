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Морська охорона зафіксувала незаконну діяльність РФ у морській економічній зоні України

Морська охорона зафіксувала незаконну діяльність РФ у морській економічній зоні України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Під час планового патрулювання тактичною групою кораблів Морської охорони Держприкордонслужби обстежено райони газоконденсатних родовищ, у яких виявлено окупаційні судна. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“В Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) "Україна“, перейменована окупаційною владою анексованого Криму у "Крим-1“, та СПБУ "Таврида“. На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора. Із наближенням до родовища на 5 морських миль, спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд”, — йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що на запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в цьому районі "охорону економічної діяльності Російської Федерації" та повідомив про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.

Зазначається, що Морська охорона продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям корабельно-катерного складу ЧФ.

Вказано, що матеріали, зібрані Морохороною Держприкордонслужби в період з 2014 року вже покладено у доказову базу справи для розгляду третейським судом в Гаазі, яким визнано, що Росія незаконно експропріювала активи НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств.

Нагадаємо, що Зеленський схвалив ратифікацію договору з Францією щодо морської безпеки України.

Українські Національні Новини

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