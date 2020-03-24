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Четверо рибалок у Чорному морі намагалися втекти від прикордонників

Четверо рибалок у Чорному морі намагалися втекти від прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Чорному морі, біля берегів Одещині, четверо рибалок, які незаконно ловили рибу та перетнули кордон, намагалися втекти від прикордонників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“В районі Одеської банки Чорного моря, прикордонники виявили маломірну ціль. Знаходження на якорі у районі промислу майже не лишало сумнівів, що це рибалки. Але дозволу на вихід в цей район жодний маломірний плавзасіб не отримував. На запити встановленими каналами зв’язку безпеки морської навігації екіпаж судна не відповідав. А коли корабель Морської охорони Держприкордонслужби змінив курс для наближення та розпізнавання цілі, "малюк“ різко набрав хід та рушив у бік берега”, — зазначається у повідомленні.

Зазначається, що як тільки катери морської охорони вийшли на курс перехоплення швидкісної цілі і увімкнули попереджувальні сирени, порушники, незважаючи на погіршення погодних умов, нехтуючи правилами безпечної навігації, додали ходу і спробували сховатися у Березанському лимані.

Далі екіпаж судна-порушника, ймовірно, вирішивши, що вони відірвалися від погоні, до берега підходили спокійно, не привертаючи уваги. Але на березі на них вже чекав прикордонний наряд відділу прикордонної служби “Миколаїв”.

Так, за результатами розгляду обставин правопорушення було з’ясовано, що 4 рибалок без інформування прикордонного підрозділу вирушили на промисел поза відкритим пунктом базування, порушивши правила прикордонного режиму.

Окрім того, чоловіки у пошуках кращого місця для промислу, без дозволу та належного оформлення, перетнули державний кордон. 

Повідомляється, що капітана маломірного плавзасобу притягнуто до відповідальності за порушення прикордонного режиму, злісну непокору законним вимогам прикордонників та незаконне перетинання державного кордону України.

На плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном 30 діб.

Нагадаємо, у Маріуполі прикордонники та рибалки скоординували дії на випадок загрози на Азовському морі з боку Росії. 

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