Четверо рыбаков в Черном море пытались скрыться от пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черном море, у берегов Одесской области, четверо рыбаков, которые незаконно ловили рыбу и пересекли границу, пытались скрыться от пограничников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В районе Одесской банки Черного моря, пограничники обнаружили маломерную цель. Нахождение на якоре в районе промысла почти не оставляло сомнений, что это рыбаки. Но разрешение на выход в этот район ни одно маломерное плавсредство не получало. На запросы установленными каналами связи безопасности морской навигации экипаж судна не отвечал. А когда корабль Морской охраны Госпогранслужбы изменил курс для приближения и распознавания цели, "малыш" резко набрал ход и двинулся в сторону берега", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что как только катера морской охраны вышли на курс перехвата скоростной цели и включили предупредительные сирены, нарушители, несмотря на ухудшение погодных условий, пренебрегая правилами безопасной навигации, добавили хода и попытались скрыться в Березанском лимане.
Далее экипаж судна-нарушителя, вероятно, решив, что они оторвались от погони, к берегу подходил спокойно, не привлекая внимания. Но на берегу их уже ждал пограничный наряд отдела пограничной службы "Николаев".
Так, по результатам рассмотрения обстоятельств правонарушения было выяснено, что 4 рыбаков без информирования пограничного подразделения отправились на промысел вне открытого пункта базирования, нарушив правила пограничного режима.
Кроме того, мужчины в поисках лучшего места для промысла, без разрешения и надлежащего оформления, пересекли государственную границу.
Сообщается, что капитана маломерного плавсредства привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима, злостное неповиновение законным требованиям пограничников и незаконное пересечение государственной границы Украины.
На плавсредство наложен запрет выхода в море сроком 30 суток.
Напомним, в Мариуполе пограничники и рыбаки скоординировали действия в случае угрозы на Азовском море со стороны России.