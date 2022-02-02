Морозные ночи и "плюс" днем: синоптики дали прогноз до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Украине в ближайшие дни осадков станет меньше, однако ожидается время от времени и в разных частях страны снег или дождь, к концу недели ночью будет довольно морозно, однако днем температура воздуха будет подниматься вплоть до 6-7 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 3 февраля в восточной и юго-восточной части страны умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°; в южных и восточных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.
4 февраля без осадков, ночью местами в восточных областях, днем на крайнем западе страны небольшой снег. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; на востоке и юге страны ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
5 февраля в западных, днем и в северных и местами центральных областях небольшой снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. Температура в течение суток в западных областях от 1° мороза до 4° тепла, на востоке страны 3-8° мороза; в северных и центральных областях ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.
В Карпатах 4-5 февраля небольшой снег; температура 4 февраля ночью 6-11°, днем 1-6° мороза, 5 февраля ночью и днем 1-6° мороза.
На дорогах страны в эти дни гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем 5 февраля местами порывы 15-20 м/с.
6-7 февраля небольшой снег, 7 февраля в западных, северных и центральных областях местами умеренный снег (днем с дождем). Температура ночью 0-5° мороза, 6 февраля в восточных областях 4-9° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на юге страны до 7° тепла. В Карпатах 6 февраля небольшой, 7 февраля значительный снег; температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза.
Дополнение
На части территории Украины сегодня сегодня, 2 февраля, ожидается снег с дождем, гололедица на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать плюсовых значений.