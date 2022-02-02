Морозные ночи и "плюс" днем: синоптики дали прогноз до конца недели

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Украине в ближайшие дни осадков станет меньше, однако ожидается время от времени и в разных частях страны снег или дождь, к концу недели ночью будет довольно морозно, однако днем температура воздуха будет подниматься вплоть до 6-7 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.