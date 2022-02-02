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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Морозні ночі та "плюс" удень: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Морозні ночі та "плюс" удень: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Київ • УНН

 • 34571 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Україні найближчими днями опадів поменшає, однак очікується час від час та у різних частинах країни сніг чи дощ, під кінець тижня вночі буде досить морозно, однак вдень теммпература повітря підніматиметься аж до 6-7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 3 лютого у східній та південно-східній частині країни помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; у південних та східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах протягом доби 7-12° морозу.

4 лютого без опадів, вночі місцями у східних областях, вдень на крайньому заході країни невеликий сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на сході та півдні країни вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

5 лютого у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях невеликий сніг та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Температура протягом доби у західних областях від 1° морозу до 4° тепла, на сході країни 3-8° морозу; у північних та центральних областях вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Карпатах 4-5 лютого невеликий сніг; температура 4 лютого вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, 5 лютого вночі та вдень 1-6° морозу.

На дорогах країни у ці дні ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень 5 лютого місцями пориви 15-20 м/с.

6-7 лютого невеликий сніг, 7 лютого у західних, північних та центральних областях місцями помірний сніг (вдень з дощем). Температура вночі 0-5° морозу, 6 лютого у східних областях 4-9° морозу; вдень від 2° морозу до 4° тепла, на півдні країни до 7° тепла. У Карпатах 6 лютого невеликий, 7 лютого значний сніг; температура вночі 4-9°, вдень 2-7° морозу.

Доповнення

На частині території України сьогодні сьогодні, 2 лютого, очікується сніг з дощем, ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень сягатиме плюсових значень.

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