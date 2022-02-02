Ожеледиця та плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На частині території України сьогодні сьогодні очікується сніг з дощем, ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень сягатиме плюсових значень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 2 лютого невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у південних та східних областях з дощем, у Карпатському регіоні та на сході країни помірні опади, лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південних та Дніпропетровській областях вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 5-9° морозу.
У Криму дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-8° морозу, вдень від 1° морозу до 2° тепла.