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15 марта, 19:03 • 104562 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138523 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120546 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114267 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103189 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100606 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89492 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Гололедица и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Гололедица и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 13875 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На части территории Украины сегодня сегодня ожидается снег с дождем, гололедица на дорогах. Температура воздуха днем будет достигать плюсовых значений. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 2 февраля небольшой снег и мокрый снег, днем в южных и восточных областях с дождем, в Карпатском регионе и на востоке страны умеренные осадки, лишь в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, южных и Днепропетровской областях ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 5-9° мороза.

В Крыму дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-8° мороза, днем от 1° мороза до 2° тепла.

Украинские Национальные Новости

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