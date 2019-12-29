Мороз и мокрый снег: синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине новый 2020-й год начнется с мокрым снегом и морозом, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"1 января небольшой мокрый снег (днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков); температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге до 6° тепла)", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на дорогах местами гололедица.
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"Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем 31 декабря и ночью 1 января местами порывы 15-20 м/с. В Карпатах временами небольшой снег, лишь днем 1 января без осадков; температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 2-3 января существенных осадков не ожидается.
"Температура ночью от 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца года.