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Мороз і мокрий сніг: синоптики розповіли, чого чекати у перші дні 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні новий 2020-й рік розпочнеться із мокрим снігом та морозом, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

“1 січня невеликий мокрий сніг (вдень у західних, північних та більшості південних областей без опадів); температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні до 6° тепла)”, — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на дорогах місцями ожеледиця.

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“Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень 31 грудня та вночі 1 січня місцями пориви 15-20 м/с. У Карпатах часом невеликий сніг, лише вдень 1 січня без опадів; температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу”, — йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, 2- 3 січня значних опадів не очікується.

“Температура вночі від 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця року.

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