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"Море штормит, сооружение ненадежное" - Гуменюк о перекрывании россиянами Крымского моста

Киев • УНН

 • 7421658 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Крымский мост вообще сооружение не надежное, а штормы и физическая нагрузка могут стать для конструкции критическими, объяснила в эфире телемарафона перекрывание россиянами моста пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует УНН.

Цитата

"Они осознают, что вполне вероятна возможная опасность как по погодному профилю, потому что он как сооружение вообще ненадежен, а море время от времени сильно штормит. Кроме того, такая нагрузка, которую испытывает Крымский мост в последнее время, для него может быть технически критичной", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Как сообщал УНН, 6 мая в 8 утра во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва. После оккупационная "власть" Крыма заявила, что якобы в северной части Крыма сработала ПВО.

Как сообщал Тelegram-канал ASTRA, утром оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту. Так называемый «министр транспорта Крыма» Николай Лукашенко заявил, что движение по Крымскому мосту приостановлено по "техническим причинам". С места эвакуировали 10 сотрудников ДПС и сотню сотрудников стационарного смотрового комплекса минтранса рф. Как выяснила ASTRA, решение об остановке движения на Керченском мосту приняли на основе сообщения, в котором говорилось о ракетной опасности. Впоследствии Крымский мост возобновил работу. Позже вечером в местных Тelegram-каналах сообщили о новых звуках взрывов на полуострове. Назначенный рф так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что над Крымом якобы сбили баллистическую ракету. По его словам, запущена она была из украинского ОТРК "Гром-2".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк высказал мнение, что Украина должна принимать меры для принуждения россии покинуть оккупированный полуостров, подобно остальным «жестам доброй воли». Он подчеркнул, что Крым является решающим для этой войны. Пока россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что при необходимости Украина будет освобождать Крым таким образом, каким будет считать необходимым на момент принятия тех или иных решений. А также прокомментировал информацию о взрывах во временно оккупированном Крыму.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом", - отметил секретарь СНБО.

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