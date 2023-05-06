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У Криму знову чули вибухи: окупанти кажуть, що збили дві українські ракети "Грім"

У Криму знову чули вибухи: окупанти кажуть, що збили дві українські ракети "Грім"

Київ • УНН

 • 1829790 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Криму знову пролунали вибухи. Окупанти спершу відзвітували про "роботу ППО", а потім заявили, що збили дві українські ракети "Грім". Українська сторона дану інформацію не коментувала, передає УНН.

Деталі

Спершу у місцевих Тelegram-каналах повідомили про нові звуки вибухів на півострові.

Пізніше так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що над Кримом нібито збили балістичну ракету. За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".

"Руйнувань і постраждалих немає", - зазначив російський чиновник.

Українська сторона цієї інформації не коментувала.

Проте невдовзі окупанти заявили, що над Кримом нібито збили не одну, а дві балістичні ракети.

Раніше

Близько 8 ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Після окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито в північній частині Криму спрацювала ППО.

Українські Національні Новини

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