У Криму знову чули вибухи: окупанти кажуть, що збили дві українські ракети "Грім"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Криму знову пролунали вибухи. Окупанти спершу відзвітували про "роботу ППО", а потім заявили, що збили дві українські ракети "Грім". Українська сторона дану інформацію не коментувала, передає УНН.
Деталі
Спершу у місцевих Тelegram-каналах повідомили про нові звуки вибухів на півострові.
Пізніше так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що над Кримом нібито збили балістичну ракету. За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".
"Руйнувань і постраждалих немає", - зазначив російський чиновник.
Українська сторона цієї інформації не коментувала.
Проте невдовзі окупанти заявили, що над Кримом нібито збили не одну, а дві балістичні ракети.
Раніше
Близько 8 ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Після окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито в північній частині Криму спрацювала ППО.