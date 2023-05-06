В Крыму снова слышали взрывы: оккупанты говорят, что сбили две украинские ракеты "Гром"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Крыму снова прогремели взрывы. Оккупанты сначала отчитались о "работе ПВО", а затем заявили, что сбили две украинские ракеты "Гром". Украинская сторона данную информацию не комментировала, передает УНН.
Детали
Сначала в местных Тelegram-каналах сообщили о новых звуках взрывов на полуострове.
Позже так называемый глава оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что над Крымом якобы сбили баллистическую ракету. По его словам, запущена она была из украинского ОТРК "Гром-2".
"Разрушений и пострадавших нет", - отметил российский чиновник.
Украинская сторона эту информацию не комментировала.
Однако вскоре оккупанты заявили, что над Крымом якобы сбили не одну, а две баллистические ракеты.
Ранее
Около 8 утра во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва. После оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы в северной части Крыма сработала ПВО.