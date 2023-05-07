"Працює ППО": у тимчасово окупованому Криму знову вибухи - ЗМІ

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Місцеві телеграм-канали Криму повідомляють про велику кількість вибухів у різних районах тимчасово окупованого півострова. Зокрема, наголошують, що нібито ЗСУ атакували півострів безпілотниками, пише УНН.

Цитата 

"ЗСУ атакували Крим за допомогою безпілотників. Над півостровом працюють системи ППО.

Як мінімум один із безпілотників літакового типу був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його уламки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає”, ― йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Телеграм-канал тимчасово окупованого Севастополю повідомляє, що вибухи пролунали біля Козачої бухті, на мисі Фіолент. 

Попередньо повідомляють про нібито роботу ППО. 

Нагадаємо 

Учора ввечері у Криму знову пролунали вибухи. Окупанти спершу відзвітували про “роботу ППО”, а потім заявили, що збили дві українські ракети “Грім”.



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