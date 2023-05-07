"Работает ПВО": во временно оккупированном Крыму снова взрывы - СМИ

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Местные телеграмм-каналы сообщают о большом количестве взрывов в разных районах временно оккупированного полуострова. В частности, отмечают, что якобы ВСУ атаковали полуостров беспилотниками, пишет УНН.

Цитата 

“ВСУ атаковали Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО.

Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Телеграмм-канал временно оккупированного Севастополя сообщает, что взрывы прогремели в Казачьей бухте, на мысе Фиолент. Предварительно пишут о якобы работе ПВО. 

Напомним 

Вчера вечером в Крыму снова раздались взрывы. Оккупанты сначала отчитались о “работе ПВО”, а затем заявили, что сбили две украинские ракеты “Гром”.



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