"Работает ПВО": во временно оккупированном Крыму снова взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Местные телеграмм-каналы сообщают о большом количестве взрывов в разных районах временно оккупированного полуострова. В частности, отмечают, что якобы ВСУ атаковали полуостров беспилотниками, пишет УНН.
Цитата
“ВСУ атаковали Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО.
Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Детали
Телеграмм-канал временно оккупированного Севастополя сообщает, что взрывы прогремели в Казачьей бухте, на мысе Фиолент. Предварительно пишут о якобы работе ПВО.
Напомним
Вчера вечером в Крыму снова раздались взрывы. Оккупанты сначала отчитались о “работе ПВО”, а затем заявили, что сбили две украинские ракеты “Гром”.