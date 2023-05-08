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"Море штормить, споруда ненадійна" - Гуменюк про перекривання росіянами Кримського мосту

"Море штормить, споруда ненадійна" - Гуменюк про перекривання росіянами Кримського мосту

Київ • УНН

 • 7421659 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Кримський міст взагалі споруда не надійна, а шторми та фізичне навантаження можуть стати для конструкції критичними, пояснила в ефірі телемарафону перекривання росіянами мосту речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує УНН.

Цитата

"Вони усвідомлюють, що цілком імовірна можлива небезпека як за погодним профілем, тому що він як споруда взагалі ненадійний, а море час від часу сильно штормить. Крім того, таке навантаження, яке відчуває Кримський міст останнім часом, для нього може бути технічно критичним", - сказала Гуменюк.

Доповнення

Як повідомляв УНН, 6 травня о 8 ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Після окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито в північній частині Криму спрацювала ППО.

Як повідомляв Тelegram-канал ASTRA, зранку окупанти перекривали рух Керченським мостом. Так званий «міністр транспорту Криму» Микола Лукашенко заявив, що "рух Кримським мостом призупинено з технічних причин". З місця евакуювали 10 співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного оглядового комплексу мінтрансу рф. Як з’ясувала ASTRA, рішення про зупинення руху на Керченському мосту ухвалили на основі повідомлення, у якому йшлося про ракетну небезпеку. Згодом Кримський міст відновив роботу. Пізніше ввечері у місцевих Тelegram-каналах повідомили про нові звуки вибухів на півострові. Призначений рф так званий "глава" окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що над Кримом нібито збили балістичну ракету. За його словами, запущено її було з українського ОТРК "Грім-2".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк висловив думку, що Україна повинна вживати заходів для примусу росії залишити окупований півострів, подібно до решти «жестів доброї волі». Він підкреслив, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов зазначив, що за необхідності Україна буде звільняти Крим в такий спосіб, у який буде вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень. А також прокоментував інформацію щодо вибухів в тимчасово окупованому Криму.

"Господь – милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб", - зауважив секретар РНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Працює ППО": у тимчасово окупованому Криму знову вибухи - ЗМІ

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