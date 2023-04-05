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Моравецкий в Европейский Союз: место Украины в НАТО и в ЕС

Киев • УНН

 • 791078 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к Европейскому Союзу и заявил, что место Украины в НАТО и в ЕС. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украинцы своей кровью написали на баррикадах четко свою программу на будущее. Они хотят быть в НАТО, хотят быть частью ЕС и Польша сильно поддерживает эти стремления. Потому что мы знаем, что когда Украина будет в НАТО, мы будем в большей безопасности. Поэтому я обращаюсь к ЕС. Европа, место героического украинского народа в НАТО и в ЕС. Это украинские военные сегодня своей кровью, своим огромным героизмом доказывают, указывают нам всем, что такое борьба за европейские ценности», - сказал Моравецкий.

Кроме того, он отметил, что полномасштабная война, которую начала россия, – это начало конца для нее.

Дополнение

Еврокомиссия хочет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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