Моравецкий в Европейский Союз: место Украины в НАТО и в ЕС

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«Украинцы своей кровью написали на баррикадах четко свою программу на будущее. Они хотят быть в НАТО, хотят быть частью ЕС и Польша сильно поддерживает эти стремления. Потому что мы знаем, что когда Украина будет в НАТО, мы будем в большей безопасности. Поэтому я обращаюсь к ЕС. Европа, место героического украинского народа в НАТО и в ЕС. Это украинские военные сегодня своей кровью, своим огромным героизмом доказывают, указывают нам всем, что такое борьба за европейские ценности», - сказал Моравецкий.

Кроме того, он отметил, что полномасштабная война, которую начала россия, – это начало конца для нее.

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Еврокомиссия хочет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении.