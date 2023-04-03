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Єврокомісія хоче рекомендувати розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ - журналіст

Єврокомісія хоче рекомендувати розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ - журналіст

Київ • УНН

 • 1131862 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Європейська комісія готується рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. Про це написав на своїй сторінці Twitter журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк передає УНН.

Цитата

"Європейська комісія готується рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, а також надати статус кандидата Грузії", - написав Йозвяк.

Раніше

Народна депутатка Лариса Білозір повідомила, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз розпочнуться весною 2023 року. 

Як повідомляв УНН, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може вступити до Європейського Союзу ще до того, коли остаточно завершиться розпочата росією війна. 

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