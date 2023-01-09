Переговори щодо вступу України в ЄС розпочнуться весною цього року

Цитата

“Всі закони, які потрібно було прийняти до кінця року для початку переговорів — прийняті. І навіть, знаю про те, що змістили переговори щодо початку вступу з осені 2023 року на весну 2023 року”, — заявила вона.

Білозір також зазначила, що в лютому відбудеться саміт Україна-ЄС, який буде проходити в Києві. На ньому дипломати підбиватимуть підсумки, а також обговорюватимуть плани на наступний рік.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна може вступити до Європейського Союзу ще до завершення війни.